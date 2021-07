Tiziano Ferro e Fedez (con Chiara Ferragni) vincono ai Diversity Media Awards

“Questo per me è un premio davvero molto importante e voglio dedicarlo a tutte le persone che in questo momento storico stanno creando un clima di costruttività ma anche di sana belligeranza”, ha spiegato il cantautore in un video in cui festeggia il riconoscimento come miglior film italiano ottenuto con “Ferro”. “Questo documentario era il mio modo di mostrare la mia vita per quello che sono: un uomo, un figlio, un cittadino, un fratello, un marito e spero un giorno padre. Sono davvero commosso e mi dispiace non essere lì”.