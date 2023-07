Tiziano Ferro chiude il tour e... svela un segreto - VIDEO

Tiziano Ferro ha deciso di aprirsi con delicatezza, soppesando ogni parola e raccontando ciò che ha vissuto durante gli ultimi mesi. Nel video, mentre le immagini dei suoi concerti scorrono, il cantante svela un problema di salute: "Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…ma non importa. L’unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che io su quel palco ci sarei morto piuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città".