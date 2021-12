Tiziano Ferro canta “Musica leggerissima”: il video-karaoke per Natale 2021

Per il suo video-karaoke di Natale, in questo 2021, Tiziano Ferro sceglie “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Ormai è una tradizione: a ogni vigilia, l'artista interpreta una canzone, a casa sua e in abiti natalizi, per augurare a tutti i fan delle buone feste in modo originale.