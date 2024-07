Tiziano Ferro al cinema con i figli: commosso davanti allo schermo

Dopo diversi mesi turbolenti segnati dal problema alle corde vocali, dal divorzio e dal ritorno alla scrittura di nuova musica, Tiziano Ferro si è concesso una serata al cinema con i figli Margherita e Andres per vedere "Inside Out 2". La visione ha colpito molto l'artista, che ha dichiarato: "Non avevo mai provato l'ebrezza del pianto ininterrotto dal primo all'ultimo minuto di un film". Come tanti altri prodotti di casa Disney, anche questo film d'animazione presenta infatti una serie di elementi che solo gli adulti sono in grado di recepire, spesso con commozione.