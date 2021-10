Tiziano Ferro acquista i biglietti per il concerto dei Måneskin a Los Angeles

Il giorno dopo, invece, ovvero martedì 2 novembre, sempre a Los Angeles, Tiziano riceverà un importante premio all’ITTV (The Italian Tv Festival) per Ferro, il documentario sulla sua vita artistica e privata. “Felice di rappresentare le creazioni italiane e di ricevere un premio per il mio amato documentario Ferro”, ha commentato l’artista. Non è il primo riconoscimento che si aggiudica grazie al documentario. Tempo fa aveva conquistato il premio Miglior film ai Diversity Media Awards 2021.