Tiromancino, Zampaglione: “Il duetto con Carmen Consoli? Uscirà tra poco”

FAMIGLIA. Quando lavora, Federico Zampaglione si circonda spesso di persone care. Sul set con la moglie Giglia Marra e la figlia Linda, in musica con il padre Domenico e fratello Francesco. “A me piace lavorare con le persone a cui voglio bene, che siano i musicisti con i quali lavoro o i familiari. Sono tanti anni che collaboro con mio padre, abbiamo fatto tanti testi insieme, anche su quest'ultimo disco in 'Questa terra bellissima' e 'Testaccio blues', con mio fratello abbiamo fatto tanti dischi…”, ha commentato l'artista, aggiungendo: “Sono cose che sono venute spontanee, questo è il bello di lavorare con dei familiari, insomma, ti ritrovi a suonare in un contesto in cui non te l'aspettavi, non so, dopo pranzo scrivi un pezzo”.