Tiromancino: sta arrivando il nuovo singolo “Puntofermo”

La canzone porta la firma di Federico Zampaglione, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Canova, che ne ha curato la produzione, e arriva a un anno circa dalla pubblicazione dell’ultimo singolo dei Tiromancino “Due rose”, realizzato insieme a Enula. Il testo sottolinea come la realtà sia qualcosa di mutevole e come gli scenari intorno a noi cambino in continuazione in campo affettivo, lavorativo e personale. Per questo motivo, è molto importante cercare un punto fermo, che può essere una passione, un grande amore, o qualunque cosa che ci possa salvare dai temporali quotidiani e che ci aiuti ad apprezzare la vita.