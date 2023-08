Tiromancino in tour: Federico Zampaglione porta il papà sul palco

A raccontare tutto, è lo stesso artista, attraverso i social: “Ieri, in un Teatro Del Mare di Montesilvano stracolmo con migliaia e migliaia di voi, è salito sul palco il mio papà Domenico Zampaglione”, scrive la voce dei Tiromancino, ricordando anche i tanti brani scritti proprio insieme al padre. “L’applauso con cui lo avete accolto è stato emozionante. Se non fosse stato per lui e tutto il sostegno e l’incoraggiamento che mi ha dato (e mi dà anche nei momenti più difficili), chissà come sarebbe andata”, prosegue Federico, rendendo pubblicamente omaggio a papà Domenico: “Grazie per essere sempre al mio fianco”.