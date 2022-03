Tiromancino in tour: Federico Zampaglione duetta con la figlia Linda

“La sensazione che ho andando in giro in questo tour è quella di una piccola magia che fa materializzare voi all'improvviso. Quando ti stai chiedendo 'Ma chi verrà mai stasera? Non c' è nessuno in giro…' Poi si apre il sipario e ogni volta è un regalo e un'emozione forte”, ha scritto Federico Zampaglione su Instagram. Per la tappa di ieri, 11 marzo, al Teatro Lyrick di Assisi c'era anche la figlia di Federico, Linda, con l'amichetta Costanza. Non solo: Linda ha anche cantato da solista i ritornelli di “Sale, amore e vento”, sfoggiando le sue doti: l'artista ha condiviso la performance sui social.