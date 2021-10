Tiromancino, ecco “Ho cambiato tante case”: “È la storia della mia vita”

LE 5 REGOLE DI FEDERICO.

1. “Nella vita seguo una regola in particolare: non avere mai nessuna aspettativa. Le aspettative sono nemiche, perché se sono grandi si va incontro a delusioni. Se non ti aspetti niente, qualsiasi cosa arriva è buona. All’inizio della carriera non avrei mai pensato di essere qui oggi a presentare questo disco, è una sensazione stranissima”

2. “Passo metà della mia giornata con la chitarra in mano e testo così tutte le canzoni, per vedere se girano. Togliermi la chitarra è come togliermi un braccio. Mi registro chitarra e voce con il telefono e mi risento: se mi piace, il pezzo funziona”

3. “Sperimentare e collaborare mi stimola sempre. Ad esempio mi sono buttato nel cinema horror lanciando il mio primo film all’estero e ho fatto un grande successo. All’estero ci scherzavano su definendomi il romantico cantautore italiano che fa film horror”

4. “Se una cosa non mi appassiona, non ce la faccio a farla, anche di fronte a possibili guadagni. Mi devo gasare e devo essere convinto di fare qualcosa che mi piace davvero: allora divento maniacale, vado a fondo e studio la situazione. Per l’horror, iniziai a vivere appieno la realtà del regista, anche se era un momento in cui la mia musica andava forte: partecipavo a incontri e festival, tenevo la rubrica ‘L’angolo di Zombiglione’ su una rivista, recensendo tanti film. Nella boxe sono arrivato a organizzare un mondiale… Il divertimento è alla base di tutto”

5. “Non so vivere senza concerti. Fateci tornare a suonare: il concerto del tour teatrale non sarà normale, riserverà sorprese e unirà diverse esperienze sul palco. Auguriamoci che le capienze tornino al 100%, bisogna poter lavorare a pieno regime. Speriamo che con il 2022 anche chi fa musica possa tornare a lavorare al meglio”