Tiromancino a RADIO ITALIA LIVE: di cosa ha paura un regista Horror?

Federico Zampaglione si è ormai specializzato in film Horror e, visto che il suo mestiere è spaventare gli altri, gli abbiamo anche chiesto cosa fa paura a lui scoprendo che i suoi principali timori sono legati al fatto di essere papà: “Le paure di questo periodo derivano più che altro dal fatto di essere un papà, quindi di avere una figlia adolescente di 14 anni. E quelle sono le paure maggiori, perché quelle che noi facciamo nei film sono paure di fantasia. Sono cose che si costruiscono sul set in maniera artigianale. Ti diverti anche mentre le fai, poi chi le guarda un po’ meno. Però quando leggi certe cose che succedono nella realtà, quelle diventano cose molto più orribili di qualsiasi film. E avendoci una figlia di quell'età che comincia ad uscire, comincia a voler la sera stare con gli amici. Ogni tanto vanno in giro, non puoi dire di no, non puoi esagerare e devi comunque cercare di tenere un po’ sotto controllo la cosa. Ecco, quando leggi certe notizie e ti immedesimi, quello per me diventa la paura più grande di questi anni”.