Tindiario 5, che vita meravigliosa: oggi è il giorno di Diodato in Sicilia

È il giorno di Diodato con Radio Italia solomusicaitaliana al Bravo Baia di Tindari: dopo il suo grande concerto all’Arena di Verona, è protagonista dell’intervista in diretta con Mauro Marino e Manola Moslehi, in attesa del RADIO ITALIA LIVE ESTATE in onda in radio e in streaming alle 21:00 di dopodomani, domenica 26 settembre 2021: il palco è stato preparato dai nostri Ivan Lavezzoli, Marco Bellocchio e Matteo Celentano.