Le attività in spiaggia di oggi, capitanate da Marina Minetti e Sergio, hanno visto come assoluto protagonista il nuovo logo di Radio Italia solomusicaitaliana, ideato dall’art director Sergio Pappalettera. Prima gli ospiti del villaggio hanno preso parte a un Gioco: dovevano dipingere il logo sulla schiena del partner e le 3 migliori “riproduzioni” sono state premiate. Poi si è svolto un flashmob filmato con un drone nel cielo: i bagnanti, sulla sabbia, si sono disposti in modo da formare un cuore “umano” e hanno lanciato in aria i colori del nostro logo. Il video è splendido.