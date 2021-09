Tindiario 2: Equinozio? Radio Italia rinvia l'autunno di una settimana

Il mare è bello anche con le nuvole e con il vento, che ieri ha spazzato il cielo mostrando il profilo delle Isole Eolie, da Lipari a Vulcano, davanti alla costa del Bravo Baia di Tindari. Dopo una notte di Luna Piena oggi, giornata internazionale della pace, sono arrivati subito il fumoso saluto dell’Etna dall’entroterra e le deliziose granite del villaggio, ad accompagnare le dirette. Sono le ultime ore d’estate prima dell’equinozio d’autunno, ma non per Radio Italia solomusicaitaliana, in onda fino a sabato dalla Sicilia.