Tindiario 1, ecco il gioco di settembre: le canzoni dipinte sulle schiene

Mentre arrivano le granite ad allietare il pomeriggio, l’ultima curiosità del primo diario di questa trasferta riguarda le “divise” on air: tutti rigorosamente in tenuta da spiaggia, con Mauro Marino a torso nudo in costume da bagno e infradito, mentre Manola Moslehi è già pronta per andare in palestra, luogo frequentato anche dal piazzatissimo Marco Falivelli, fedele al total black style.