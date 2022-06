TIM Summer Hits riporta la musica dal vivo nelle piazze italiane

ANCHE SU RADIO ITALIA

Radio Italia solomusicaitaliana è la Radio Ufficiale dell’evento che dal 30 giugno, in 6 puntate speciali, vedrà alternarsi le stelle della musica, per un cast eccezionale. Gli appuntamenti saranno trasmessi in radio e, in differita, in tv: scopri le 3 piazze e tutti i nomi!