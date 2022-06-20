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TIM Summer Hits riporta la musica dal vivo nelle piazze italiane

Radio Italia solomusicaitaliana è la Radio Ufficiale dell’evento che dal 30 giugno, in 6 puntate speciali, vedrà alternarsi le stelle della musica, per un cast eccezionale. Gli appuntamenti saranno trasmessi in radio e, in differita, in tv: scopri le 3 piazze e tutti i nomi!

Scheda artista
L’estate si avvicina e la grande musica è pronta a tornare protagonista, dal vivo, in alcune tra le più suggestive piazze italiane. Il 30 giugno parte infatti il TIM Summer Hits, il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate che toccherà 3 città e porterà nelle case degli italiani, ogni giovedì sera, le hit dell’estate 2022. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale e trasmetterà tutti gli appuntamenti in radio e, in differita, in tv: ecco le location e il cast completo!
Si parte da Piazza del Popolo, location senza tempo a Roma, per la prima tappa dello show più atteso della stagione. Si va avanti a Portopiccolo (TS) e Rimini, con l’obiettivo di far ballare, divertire ed emozionare ogni piazza grazie alle stelle del panorama musicale italiano.
Sono tantissimi, infatti, gli artisti che calcheranno il palco del TIM Summer Hits:
ACHILLE LAURO, AIELLO, AKA 7EVEN, ALBE, ALESSANDRA AMOROSO, ALEX, ALVARO SOLER, ANA MENA, ARISA, BABY K, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BOB SINCLAIR, BOOMDABASH e ANNALISA, BRESH, CHIARA GALIAZZO, CLEMENTINO, COEZ, DEDDY, DARGEN D'AMICO, DITONELLAPIAGA, DONATELLA RETTORE e TANCREDI, ELISA, ELODIE, ERMAL META, FABRI FIBRA e MAURIZIO CARUCCI, FABRIZIO MORO, FEDERICO ROSSI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, FRANCO 126 e LOREDANA BERTÈ, GABRY PONTE e LUMIX, GAIA, GAUDIANO, GHALI, GIANMARIA, GIGI D'ALESSIO, GIUSY FERRERI, IRAMA, J-AX e SHADE, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LA RUA, LAZZA, LDA, LUCHÈ, LUIGI, MADAME, MALIKA AYANE, MARA SATTEI, MARCO MASINI, MARCO MENGONI, MARGHERITA VICARIO, MARIO BIONDI, MARRACASH, MATTEO BOCELLI, MATTEO ROMANO, MICHAEL BUBLÉ, MICHELE BRAVI, MIKA, MYSS KETA, NEK, NINA ZILLI, NOEMI e CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PRISTIESS, RAF, RAPHAEL GUALAZZI, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT e ELETTRA LAMBORGHINI e LOLA INDIGO, ROVERE e CHIAMAMIFARO, SAM RYDER, SANGIOVANNI, SILVIA SALEMI, SISSI, TANANAI, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, UMBERTO TOZZI, VALENTINA PARISSE, VEGAS JONES, LE VIBRAZIONI, WILLIE PEYOTE.
In particolare, di seguito, ecco chi saranno i protagonisti delle prime tre date del TIM Summer Hits, in Piazza del Popolo a Roma.
23 GIUGNO (ore 21.00):
BLANCO, COEZ, ELISA, ELODIE, FABRI FIBRA e MAURIZIO CARUCCI, LAZZA, MARRACASH, SANGIOVANNI.
24 GIUGNO (ore 21.00):
ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, GHALI, GIGI D'ALESSIO, IRAMA, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LUIGI, MADAME, MARCO MENGONI, MICHAEL BUBLÉ, NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, ROCCO HUNT & ELETTRA LAMBORGHINI & LOLA INDIGO, TANANAI, UMBERTO TOZZI.
25 GIUGNO (ore 21.00):
ACHILLE LAURO, AIELLO, ALEX, ANNALISA e BOOMDABASH, BABY K, FABRIZIO MORO, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, GAIA, MIKA, NEK, RAF, VALENTINA PARISSE.
Radio Italia solomusicaitaliana, per la prima volta insieme a insieme a Rai e Friends&Partners, organizza e promuove TIM Summer Hits, un progetto che accompagnerà il pubblico dal vivo e a casa, in tv e radio, per sei settimane. Inoltre, sarà impegnata con interviste agli artisti, il racconto di momenti inediti e tante curiosità.
Dal 30 giugno, ogni giovedì, gli spettacoli di Roma, Porto Piccolo (Trieste) e Rimini saranno in onda - in simulcast con Rai2 - su Radio Italia solomusicaitaliana e in streaming audio su radioitalia.it, con il commento della nostra Manola Moslehi. Le puntate verranno inoltre trasmesse in differita da Radio Italia TV ogni venerdì sera, dalle 21.00, e il sabato mattina, dalle 9.00.
Radio Italia solomusicaitaliana, che racconterà il dietro le quinte dell’evento anche sui suoi profili social ufficiali, sarà presente sia on field sia nella messa in onda tv su Rai2, grazie a un collegamento con Manola Moslehi dalla postazione nel backstage.
di Andrea Basso
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