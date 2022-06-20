TIM Summer Hits riporta la musica dal vivo nelle piazze italiane

ACHILLE LAURO, AIELLO, AKA 7EVEN, ALBE, ALESSANDRA AMOROSO, ALEX, ALVARO SOLER, ANA MENA, ARISA, BABY K, BIAGIO ANTONACCI, BLANCO, BOB SINCLAIR, BOOMDABASH e ANNALISA, BRESH, CHIARA GALIAZZO, CLEMENTINO, COEZ, DEDDY, DARGEN D'AMICO, DITONELLAPIAGA, DONATELLA RETTORE e TANCREDI, ELISA, ELODIE, ERMAL META, FABRI FIBRA e MAURIZIO CARUCCI, FABRIZIO MORO, FEDERICO ROSSI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, FRANCESCO RENGA, FRANCO 126 e LOREDANA BERTÈ, GABRY PONTE e LUMIX, GAIA, GAUDIANO, GHALI, GIANMARIA, GIGI D'ALESSIO, GIUSY FERRERI, IRAMA, J-AX e SHADE, JUSTIN QUILES e FRED DE PALMA, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, LA RUA, LAZZA, LDA, LUCHÈ, LUIGI, MADAME, MALIKA AYANE, MARA SATTEI, MARCO MASINI, MARCO MENGONI, MARGHERITA VICARIO, MARIO BIONDI, MARRACASH, MATTEO BOCELLI, MATTEO ROMANO, MICHAEL BUBLÉ, MICHELE BRAVI, MIKA, MYSS KETA, NEK, NINA ZILLI, NOEMI e CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, PRISTIESS, RAF, RAPHAEL GUALAZZI, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT e ELETTRA LAMBORGHINI e LOLA INDIGO, ROVERE e CHIAMAMIFARO, SAM RYDER, SANGIOVANNI, SILVIA SALEMI, SISSI, TANANAI, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, UMBERTO TOZZI, VALENTINA PARISSE, VEGAS JONES, LE VIBRAZIONI, WILLIE PEYOTE.