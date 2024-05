The Kolors tra “Karma” e Vasco: “Lui riesce a entrare nella vita di chiunque”

Prima di questo successo, i The Kolors avevano lanciato il brano di Sanremo “Un ragazzo una ragazza”, con la frase del famoso amore che non si può cantare in una strofa da 8. “8 battute sono un po’ pochine per raccontare un sentimento così importante”, ha detto Stash. La canzone è la più suonata in Polonia, uno dei Paesi che i The Kolors toccheranno nel loro prossimo tour europeo. Ed è proprio in Polonia che hanno vissuto la scena più strana: “Eravamo in un localino e abbiamo improvvisato una jam session. Il pubblico non ci aveva riconosciuto prima che cantassimo ‘Italodisco’, è stato delirio…”, ha ricordato il trio.