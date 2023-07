The Kolors tornano in vetta: "Italodisco" è la canzone più trasmessa

"Italodisco" dei The Kolors torna in vetta alla classifica EarOne dei brani più trasmessi; Stash e la sua band riconquistano il dominio dopo due settimane in cui erano stati scalzati rispettivamente da "Disco Paradise" di Fedez, Annalisa e Articolo 31 e "Rubami la notte" dei Pinguini Tattici Nucleari.