The Kolors, Stash papà bis: la compagna Giulia Belmonte è incinta

Stash e Giulia hanno annunciato la lieta notizia ai fan, pubblicando su Instragram un'immagine che ritrae l'ecografia, tra le corde di una chitarra. La foto è accompagnata da questa didascalia: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”. Immediati gli auguri e i like di amici, fan e colleghi tra i quali Emma, Matteo Romano ed Enrico Nigiotti. Al momento, Stash non ha rivelato altri dettagli.