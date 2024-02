The Kolors, Stash: “Cantiamo come rompere il ghiaccio. Io con la mia Giulia…”

Dal 2018 al 2024, i The Kolors sono pronti alla loro seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo. La loro “Un ragazzo una ragazza” piace già alle figlie di Stash che, riprendendo il tema del brano, spiega le difficoltà ad approcciarsi oggi e ricorda quando ha rotto il ghiaccio con la sua compagna Giulia Belmonte. Scopri tutto nella video-intervista #atupertu con la nostra Redazione, dal Fuori Sanremo ING, in attesa della prima esibizione del gruppo all’Ariston.