The Kolors: proposto un "germoglio" di Un ragazzo Una ragazza a Sanremo 2023

Un ragazzo Una ragazza è stata poi scritta e riscritta. "Ha avuto mille versioni", ha rivelato. La prima durava poco più di un minuto. Non era ancora pronta per Sanremo. Ora invece lo è. In più, in questo momento, per i The Kolors, "Sanremo è la cosa giusta". "Sanremo è la Champions del pop", ha precisato. E loro possono tranquillamente prendere parte a questo "campionato", specie dopo i successi ottenuti con Italodisco (terzo Platino in Polonia, ad esempio) che loro considerano una sorta di "dolce" post "dieta". Grazie a questo singolo sono infatti riusciti a lasciarsi il periodo di "down" che stavano vivendo e ad arrivare alle persone. Sono stati in grado di affermare una loro identità sonora.