The Kolors: le origini e alcune delle tappe più importanti della carriera

(S) "Sì. La canzone è in italiano. Prima avevo un freno psicologico nel sentire il suono della mia voce in italiano. La prima volta che ho sentito la mia voce in italiano è stata con Assenzio (Fedez & J-Ax feat. Stash e Levante). Mi sono detto: 'Non suona così male, dai'. Da lì, mi si è aperto un modo. Poi, una volta, ero al supermercato e una signora mi ha detto: 'Finalmente posso cantare con te, Stash, perché capisco le parole (prima, essendo in inglese, non le capiva). Da qual giorno ho dato priorità alle persone che, potendo capire i miei testi, potevano anche rivedersi".