The Kolors, “Karma” è il brano più trasmesso per la terza settimana consecutiva

I The Kolors hanno cantato “Karma” sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano e certamente il brano non potrà mancare nella scaletta del primo tour europeo del gruppo, che partirà il 26 giugno da Roma. Il ritornello già iconico “Dove sei ora?” risuonerà in tutta Europa fino al 2025.