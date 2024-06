The Kolors: Karma è il brano più trasmesso della settimana

Per la quarta volta consecutiva, Karma dei The Kolors occupa la vetta della classifica EarOne dei brani più trasmessi della settimana in radio in Italia. La notizia è arrivata il giorno dopo il “Sant’Antonio Day off”, così lo ha chiamato il cantante Stash in un post su Instagram. Lui, che si chiama Antonio Fiordispino, ha festeggiato il giorno di Sant’Antonio (che è il 13 giugno) in barca… con la sua fedele amica: la chitarra.