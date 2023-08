The Kolors: “Italodisco” domina le classifiche e conquista l’Europa

I The Kolors sono da settimane in testa alle classifiche e non ne vogliono più sapere di lasciare il gradino più alto del podio. La loro “Italodisco”, hit dell’estate 2023, è la più trasmessa e la più acquistata: Stash manifesta la sua gioia sui social, dove il brano va fortissimo, e pubblica le prove della “febbre da Italodisco” in Italia (e non solo).