The Kolors, il concerto a Milano. Non è Ibiza, ma il Forum spacca lo stesso

I The Kolors in concerto per la prima volta al Forum di Assago hanno trasformato il Forum in Ibiza, con la cassa dritta e tutte le canzoni di successo di 15 anni di carriera. Gli ospiti della serata Irama, Geolier e Umberto Tozzi, la scaletta e l’annuncio di un tour europeo tra 2024 e 2025: ecco tutto quello che è successo poche ore fa.