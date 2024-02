The Kolors con Umberto Tozzi: i re del tormentone sbarcano all’Ariston

“Mi auguro di diventare il 10% per cento di quello che è stato lui”, queste sono solo alcune delle belle parole che Stash ha speso per Umberto Tozzi al Fuori Sanremo ING. Ai microfoni dei nostri conduttori Marco Falivelli e Giuditta Arecco, la band e il grande cantautore hanno parlato a tutto campo della serata delle cover che li attende come protagonisti.