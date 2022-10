Tra le certificazioni settimanali, non mancano parecchi Platini anche per diversi singoli italiani: quelli di “Notti in bianco” di Blanco diventano addirittura 6, mentre i Pinguini Tattici Nucleari possono festeggiare il terzo Platino del loro pezzo estivo “Giovani Wannabe”. Un’altra hit della scorsa stagione come “Caramello”, di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo, conquista il secondo Disco di Platino; arriva il primo, infine, per “Pampampampampampampampam” di Irama.