Thasup: il singolo “iLy” con Coez e il significato dell’album “c@ra++ere s?ec!@le”

Il nuovo progetto, in arrivo tre anni dopo il quadruplo Disco di Platino “23 6451”, mostra il nuovo approccio dell’artista nei confronti della musica: “Spero che questo disco arrivi quante più persone possibili”, spiega lui. Viene presentato come una porta aperta, non solo metaforica, verso il mondo dell’artista che si è fatto conoscere con il nome di Tha Supreme. “c@ra++ere s?ec!@le”, infatti, è stato svelato con una serie di eventi che hanno coinvolto alcuni luoghi fisici come la “thahouse”, che per 4 giorni, a Milano, ha permesso ai fan di scoprire la “base creativa” di Thasup. Nella notte dell’uscita dell’album, poi, altri fortunati hanno potuto vivere la sua prima esibizione live, al Fabrique.