thasup feat Tedua, la canzone-lettera Dimmi che c’è: “Non sarai solo mai”

La sua bussola è rotta ma in questo viaggio il cantante-rapper non è da solo: nel nuovo singolo “Dimmi Che C’è”, l’artista multiplatino è accompagnato infatti dall’amico Tedua: i due giovani hanno postato lo screenshot di una loro videochiamata in cui si intravede metà faccia di thasup, il cui volto è da sempre tenuto nascosto sotto al cappuccio della sua felpa viola.