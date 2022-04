Per quanto riguarda invece i singoli, è doppio Platino per “La coda del diavolo” di Rkomi & Elodie e per “Dove si balla” di Dargen D’Amico mentre è arrivato il primo Platino per “Virale” di Matteo Romano. Sono invece Disco d’Oro “Sei tu” di Fabrizio Moro e “Noi” di Marracash.