Teatro del Silenzio 2023: la prima ospite di Andrea Bocelli è Emma

Il Teatro del Silenzio è un luogo magico, voluto da Andrea Bocelli e perfettamente integrato con la natura della campagna di Lajatico. Si tratta di un anfiteatro costruito sfruttando la naturale conformazione di una collina e pensato per essere allestito una volta all’anno e per avere un impatto ambientale quasi nullo. Quando non viene utilizzato, il palco circolare diventa un lago artificiale mentre la platea viene smontata.