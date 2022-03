Tanti auguri, Luciano Ligabue! Aspettando di festeggiare a Campovolo…

“30 anni in un (nuovo) giorno”, come è stata rinominata la data unica, è già sold out da tempo, con un totale di oltre 100mila biglietti venduti. “L’ultima volta che vi ho visti in carne e ossa era il 12 di luglio del 2019”, scriveva Luciano al suo pubblico alla fine del 2021. “Le cose prima o poi si sistemeranno e per noi rimane un appuntamento che vogliamo resti valido, quello del 4 giugno 2022”.