Tancredi: il singolo “Paranoie” anticipa l'Ep “Golden hour”

Il singolo è una delle tracce del nuovo Ep dell'artista “Golden hour”, che viene presentato come “un momento di serenità che il cantautore sta vivendo, un nuovo percorso artistico dopo il superamento di un periodo personale cupo, come un mettersi alle spalle tutto il dolore accumulato”. Tutte le canzoni hanno avuto una funzione terapeutica, fino ad arrivare proprio a “Golden Hour”, la traccia con cui si chiude questo viaggio e in cui Tancredi esprime tutta la sua serenità, raggiunta dopo aver affrontato in maniera decisa le sue paure e i suoi dubbi.