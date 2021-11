Tancredi fa “Wah Wah” su Radio Italia prima dell’album nel 2022

Tancredi è su Radio Italia solomusicaitaliana con “Wah Wah”, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita nel 2022. “Wah Wah racconta una sequenza di immagini ed episodi di vita che non seguono uno schema temporale preciso. È stata scritta seguendo un flusso di coscienza in un periodo sereno della mia vita. Ho messo in questo brano leggerezza e voglia di sperimentare cose nuove, e credo che questa cosa trasparirà già dal primo ascolto”, ha raccontato l’ex concorrente di “Amici”.