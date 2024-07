Tananai e Annalisa, Rose Villain e Guè: tutti i nuovi Dischi d’Oro e di Platino

Tra gli altri singoli, poi, ci sono il doppio Disco di Platino per “2 minuti” di Calcutta, ma anche per uno storico classico ascoltatissimo ancora oggi: “Anna e Marco”, di Lucio Dalla. Quindi, arriva il Platino per “Sognami” di Biagio Antonacci e “Noi” di Marracash, ma anche per “Quel filo che ci unisce” di Ultimo: pur non essendo mai stato un singolo, questo brano è diventato la colonna sonora della storia tra Niccolò e la sua Jacqueline Luna, soprattutto da quando i due hanno annunciato che diventeranno presto genitori. Infine, c’è l’Oro per la versione digitale di un altro vecchio successo datato 1980, ovvero “Kobra” di Donatella Rettore.