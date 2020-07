Sul finale, compare alla televisione Leonardo Pieraccioni, che dice: “Ma che video è? Uno che si schianta con il motorino, le ballerine che ballano il flamenco in mezzo a un'aia in Toscana, che gente bizzarra che c'è nel mondo”.

Takagi e Ketra hanno lanciato il video del loro ultimo singolo Ciclone con Elodie , Mariah e i Gipsy King : la clip, diretta da YouNuts! , richiama Il ciclone , celebre film del 1996 di Leonardo Pieraccioni , che compare nel finale. “Ci sembrava perfetto per rappresentare la canzone: un mix di atmosfere anni ‘90, di tradizione italiana e spagnola, con i temi del flamenco, dell’amore, del ballo e con una gustosissima sorpresa finale per cui ringraziamo molto Leonardo Pieraccioni!”, hanno commentato Takagi e Ketra.

