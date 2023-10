Subsonica: il nuovo singolo su Radio Italia e le date del nuovo tour

Il titolo “Pugno di sabbia” si riferisce a quello che simbolicamente ci resta in mano quando, rimanendo ancorati al passato, cerchiamo di combattere le ombre e i fantasmi del presente senza cambiare la nostra percezione e le nostre prospettive: “Ripartiamo energici, pronti a risalire sul ring, con una chitarra distorta che fa a pugni con una batteria elettronica Roland 808, con urla e frasi che riflettono l’Italia di oggi, imprigionata in un passato che sembra non voler passare mai”, hanno scritto i Subsonica per presentare il brano. Nella canzone, si fa anche riferimento al milione di ragazzi nati da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese, che però non hanno diritto di cittadinanza in Italia, e anche ai giovani italiani che, non trovando spazio in un Paese anagraficamente vecchio come il nostro, sono costretti a scegliere altri luoghi per coltivare il proprio futuro.