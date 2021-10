Subsonica: il Microchip Temporale Club Tour slitta a marzo. Le nuove date

Samuel, Boosta, Max Casaccci, Ninja e Vicio torneranno quindi live nei club l'anno prossimo: “Il tour è una macchina complessa e delicata che necessita di regole chiare di programmazione. Abbiamo deciso di ricalendarizzare per marzo, ovvero per il periodo inizialmente previsto. Solo con due anni di ritardo. Potete immaginare quanto sia amaramente spiacevole, anche per noi, dover prendere questa decisione”, hanno scritto su Instagram.