Subsonica a RADIO ITALIA LIVE: sapete quante persone lavorano a un loro tour?

I Subsonica sono nati a Torino nel 1996 e, da allora, si sono costruiti una fan base affezionatissima che li segue con entusiasmo in tutto quello che fanno. Si tratta di un grande traguardo per un gruppo di artisti e Samuel ci ha spiegato come potrebbe essere nato questo rapporto così stretto con il pubblico: “Il nostro progetto iniziale era quello di fare musica, ma non abbiamo mai pensato a cosa sarebbe successo dopo il primo album. Avevamo una grande urgenza che era quella di raccontare la musica che amavamo, il luogo musicale e i posti musicali che frequentavamo, la gente che incontravamo in quei luoghi. E quindi da subito molte persone hanno iniziato a seguirci. Hanno iniziato a venire tutti i nostri concerti, ne abbiamo fatti tantissimi e il concerto è il luogo in cui stringi un'amicizia folle col tuo pubblico, per cui diventa indispensabile poi andare a sentire la tua band preferita. Diventa indispensabile per la band avere il proprio pubblico e noi siamo stati fortunati già da subito a radunare intorno a noi tutte le persone che la pensavano come noi musicalmente”.