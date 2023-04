Su Radio Italia TV, una serata per rivivere le emozioni di RADIO ITALIA LIVE

Tra poche ore, su Radio Italia TV e su radioitalia.it, arriva un appuntamento speciale con RADIO ITALIA LIVE. I concerti degli artisti più importanti del nostro panorama musicale, infatti, sono terminati, ma non le loro emozioni: potrete riviverle tutte in un’unica serata che raccoglie i momenti più belli delle esibizioni andate in scena sul palco del Reward Music Place negli ultimi mesi.