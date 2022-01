Su Radio Italia arriva La ragazza del futuro, il nuovo singolo di Cesare Cremonini

“Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album, o meglio il suo centro di gravità, perché 'La ragazza del futuro' si è posata sulla tastiera del pianoforte come un veliero e immediatamente è diventata la figura centrale del mio quadro. Per questo motivo non potevo trattare questa canzone come un semplice singolo della mia carriera ma le ho dato la responsabilità del titolo del nuovo progetto", ha spiegato l'artista. "Se 'Colibrì' ne raccontava la genesi, ora, 'La ragazza del futuro' svela il volto del disco, che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti", ha aggiunto.