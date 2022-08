Stash, seconda figlia in arrivo in pieno tour: “Sento il peso della lontananza”

I The Kolors vanno avanti con il loro lunghissimo tour, ma il loro leader, Stash, non può non pensare in ogni momento anche alla sua famiglia. La compagna Giulia Belmonte, infatti, dovrebbe dare alla luce tra pochi giorni la loro seconda figlia, dopo la nascita di Grace. Attraverso i social, il cantante esprime la sua “mancanza estrema” ma, grazie alla tecnologia, riesce a rimanere in contatto con le “due femmine” della sua vita.