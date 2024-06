Speciale #atupertu Radio Italia Live - Il Concerto: le interviste di Milano

Su Radio Italia TV, arriva lo Speciale #atupertu dedicato alla tappa milanese di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2024. L’appuntamento è stasera (sabato 15 giugno), dalle ore 21.00, anche in streaming video su radioitalia.it: in un’unica serata, ritroviamo tutte le interviste realizzate dalla nostra Redazione, in Piazza Duomo a Milano, ai protagonisti del grande evento andato in scena lo scorso 15 maggio.