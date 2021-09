Sottotono: l'amore per i figli nel singolo Ti bacio ancora mentre dormi

A proposito del brano, Tormento ha commentato: “Vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, li vediamo piccoli anche quando crescono 'farò finta di non preoccuparmi, Ti bacio ancora mentre dormi'. Le relazioni tra genitori e figli. Quelle tra generazioni che scorrono. Quelle dove i ruoli si rovesciano, si evolvono. Lì dove il sentimento è anche paura e responsabilità”. Alcuni versi recitano infatti: “Tu mi imiti in tutto e io non sono da esempio / Ma ci provo lo stesso”.