Sono 5 anni senza il “nostro” Franco Nisi

Per più di 15 anni, Franco Nisi ha lavorato anche come autore, affiancando Mike Bongiorno e firmando innumerevoli programmi radiofonici e televisivi, compreso il Festival di Sanremo del 1997. Nella sua carriera, si ricordano le tante interviste agli artisti e ai grandi protagonisti della musica italiana e i prestigiosi palchi calcati negli anni, ma anche la laurea ad honorem in Economia e Tecnica della Comunicazione che gli è stata conferita nel 2004.