Smartphone Sì o smartphone No ai concerti: Max Pezzali la pensa così

Non ci sono dubbi: Max Pezzali è uno di quelli che farà cantare il Foro Italico di Palermo a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. A volte capita anche che i fan inizino il ritornello prima del tempo, come nel caso di “Nessun Rimpianto”. Alla nostra Redazione, Max ha spiegato che sensazioni si provano in quel momento, ma anche della “caccia al tesoro” per scoprire gli altri ospiti del Circo Max, della chat tutta nerazzurra degli “Inter-nati”, della serie tv sugli 883 e degli smartphone ai concerti.