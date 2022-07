Silvia Salemi festeggia i 25 anni di A casa di Luca con Noi contro di noi

A proposito del brano, Silvia ha detto: “Alle volte basterebbe solo un po’ di gentilezza e tenerezza che solo la consapevolezza di stare tutti sullo stesso pianeta, 'sulla stessa palla blu', ci può far provare. Essere gli uni contro gli altri, come ci dice Hobbes nella sua visione del tutto pessimistica dell'uomo, non ci ha fatto e non ci sta facendo bene e non ci porterà a promuovere il bene. La guerra dentro la pandemia è un male dentro un altro male. Non ha senso essere una superpotenza economica se quella potenza non mette al centro l'uomo. Così abbiamo perso tutti”.