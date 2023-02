Shari e Salmo a Sanremo 2023: “Zucchero ha portato il soul in Italia”

Farai un medley di canzoni di Zucchero Fornaciari in duetto con Salmo nella serata cover di domani, venerdì 10 febbraio 2023

Zucchero ha portato la musica soul in Italia, mi ci ritrovo, ho quelle sonorità nella mia voce e anche Salmo ci si è trovato bene, quindi lo portiamo al Festival. Non partirò con il pianoforte, per cambiare un po’, dai: spoiler! Non mi staccherei mai dal piano, sono contenta di aver portato con me sul palco, suonerei tutta “Egoista” così ma meglio di no