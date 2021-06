Shade è tornato con In un'ora, una nuova canzone che ha tutte le carte per essere fra i tormentoni di questa estate. Il brano è fra le novità musicali di Radio Italia ed è anche la colonna sonora di Love Island Italia, un nuovo programma tv che, da domani (lunedì 7 giugno), per quattro settimane, seguirà la vita di alcuni single, chiusi in una villa a Gran Canaria.